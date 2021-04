Uova e colombe ai medici: i Friends for life festeggiano così un anno di attività

Era il 29 marzo di un anno fa, il periodo più nero della pandemia, e per le strade di Piacenza e provincia le sirene delle ambulanze erano l’unico suono che si librava sopra un immobile silenzio. Quel giorno due allenatori piacentini, Massimo Mazza e Alberto Sgorbati, amici di vecchia data uniti dalla passione per il calcio, decisero di fare qualcosa per aiutare chi in quel momento stava soffrendo e non poteva avere voce: i malati di Covid.

Così, lavorando sul passaparola e sui contatti personali per attivare una super catena di solidarietà, questo gruppo di donatori – al cui interno spiccavano ex giocatori, atleti, tecnici o più semplicemente amici e conoscenti – capitanato da Mazza e Sgorbati riuscì a mettere insieme in poche settimane migliaia di euro, acquistando ecografi portatili (strumenti in grado di consentire ai medici di stabilire in tempi record se un paziente è affetto da Coronavirus ancor prima di portarlo in ospedale) da collocare sulle ambulanze.

I “Friends for life”, come si ribattezzarono ben presto gli amici del calcio dilettanti, non si sono certo fermati qui: la loro missione è continuare ad aiutare le persone in difficoltà. Nei mesi scorsi sono state innumerevoli le donazioni eseguite, senza mai chiedere qualcosa in cambio.

Ieri, 3 aprile, per festeggiare un anno di incessante attività, i “Friends for life” hanno regalato oltre 300 fra colombe e uova pasquali agli operatori sanitari dell’ospedale di Piacenza.

“Queste persone – ha spiegato Massimo Mazza – non si sono mai fermate, così abbiamo pensato di ringraziarli con questi doni. E’ un modo per dire che anche noi ci siamo e continueremo ad esserci, per aiutare chi è più in difficoltà. Le nostre raccolte fondi e donazioni continuano”.

“Questo gruppo vuole essere un esempio per le nuove generazioni – ha quindi aggiunto Alberto “Batman” Sgorbati -, ci saranno sempre persone che soffrono e proprio per questo continueranno a servire gesti di solidarietà e altruismo”.

Presente ieri alla consegna delle uova e delle colombe in ospedale anche Elena Murelli, deputata piacentina della Lega facente parte dei “Friends for Life”.

