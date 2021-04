Incidente nella tarda mattinata di Pasquetta in Val Nure. Un’auto, per cause da chiarire, e’uscita di strada e si e’ ribaltata nei pressi della chiesa di Bicchignano di Vigolzone sul Bagnolo. Illesi i due giovani passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e il carro attrezzi.

