Rapina al Crai: commessa presa di spalle e strattonata, rubato l’incasso

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, 6 aprile, al supermercato Crai, all’angolo tra via San Tomaso e via Campagna, a Piacenza. Erano le 18 quando un uomo si è finto cliente aggirandosi tra gli scaffali con il carrello della spesa. Una volta arrivato alla cassa, invece di pagare, ha fatto finta di aver dimenticato qualcosa e ha raggiunto la cassiera di spalle, strattonandola per arraffare i soldi contenuti nel registratore. Il rapinatore ha preso un migliaio di euro ed è fuggito. E’ stato inseguito per un tratto di strada da un dipendente del market, perdendo una scarpa. E’ riuscito però a dileguarsi. Sul posto è arrivata la polizia che ha avviato le indagini del caso.

