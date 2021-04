Spaventoso incidente in via Vitali: ennesima auto ribaltata in città

Spaventoso incidente, fortunatamente con conseguenze non eccessivamente gravi oggi, martedì 6 aprile, in via Vitali: poco prima delle 20, un uomo alla guida di una Fiat Punto è stato condotto al pronto soccorso dopo uno scontro con una vettura che proveniva in direzione opposta, prima di terminare la propria corsa a ruote all’aria. Una dinamica estremamente pericolosa che avrebbe potuto comportare epilogo ben peggiore per il ferito condotto d’urgenza al pronto soccorso cittadino dopo essere stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà