Via Emilia Parmense, avviata oggi la riasfaltatura: possibili rallentamenti

Al via oggi (6 aprile) i lavori di riasfaltatura in via Emilia Parmense, nel tratto compreso tra la rotatoria di intersezione con via delle Novate (nei pressi dell’Università Cattolica) e quella all’altezza della tangenziale, all’ingresso della frazione di Montale

La durata del rifacimento della pavimentazione bituminosa è di circa quattro giorni, salvo l’eventualità di condizioni meteorologiche avverse. Possibili eventuali rallentamenti al traffico veicolare che, nei tratti progressivamente interessati dal cantiere, è rimodulato a senso unico alternato. L’amministrazione comunale consiglia quindi di percorrere strade alternative laddove possibile, ad esempio imboccando la tangenziale anziché la via Emilia stessa.