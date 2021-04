“Accordo tra Si Cobas e Leroy Merlin, ottenuta la 15esima mensilità”

Il sindacato Si Cobas di Piacenza comunica di aver sottoscritto “tre importanti accordi con altrettante aziende della logistica piacentina”.

“Il primo – si legge in una notta – riguarda i driver di Sda, che vedranno riconosciuta un’indennità giornaliera di 15 euro e un ticket mensa di 7 euro. Il secondo coinvolge i driver di Ups, che per la prima volta vedranno riconosciuti i corretti livelli di inquadramento e la trasformazione da part time a full time. Il terzo riguarda Leroy Merlin e prevede un premio di risultato che va a costituire una sorta di quindicesima mensilità per un importo totale pari a 800.000 euro di esborso per il datore di lavoro, quasi 1.600 euro a lavoratore l’anno in più”.

