Anziana senza ossigeno e sul materasso a terra: sei indagati per maltrattamenti

Sono sei le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte della 91enne trovata distesa su un materasso appoggiato sul pavimento al momento delle dimissioni dall’ospedale di Piacenza. La Procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di maltrattamenti e ha indagato il personale sanitario che si è preso cura dell’anziana prima delle dimissioni da Piacenza, del trasferimento all’ospedale di Fidenza e della morte arrivata qualche giorno dopo, nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2021. La Procura ha inoltre disposto un’autopsia, così come aveva chiesto la famiglia dell’anziana. Al polichirurgico di Piacenza la donna era stata ricoverata il 13 marzo e dimessa dopo tre giorni. Al momento della dimissione la 91enne era stata trovata senza bombola dell’ossigeno e distesa su un materasso appoggiato sul pavimento. L’aveva trovata così l’operatore di un’ambulanza che doveva riportarla a casa. L’Ausl di Piacenza ha spiegato in una nota che “in casi di ricovero di persona con eclatanti disturbi o stati di decadimento cognitivo, quando la stessa è particolarmente agitata, confusa o con ridotta autonomia, il letto viene tolto a salvaguardia del malato, per non ricorrere a misure di costrizione”. In sostanza, posizionando il materasso a terra, “su pavimento sanificato”, si eviterebbe che il paziente possa fare del male a se stesso, come previsto dal protocollo regionale. Guido Pedrazzini, direttore sanitario dell’Ausl di Piacenza, ha sottolineato come “l’azienda si sia messa da subito a disposizione della famiglia per spiegare le procedure adottate, tutte riscontrabili nella documentazione scritta durante il ricovero”.

