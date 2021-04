Dai nidi alla prima media oggi riaprono le scuole: in 18mila tornano in aula

Nuovo squillo della campanella per circa 18mila studenti piacentini. Da oggi mercoledì 7 aprile, infatti, dopo un mese di didattica a distanza e terminate le vacanze pasquali ritorna a quella in presenza per le fasce più giovani di bambini e ragazzi.

Nonostante la zona rossa, quindi, torneranno sui banchi i bambini di nidi, materne ed elementari fino agli alunni in prima media. La decisione di riaprire le scuole è arrivata con l’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri