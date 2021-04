Visite guidate alla sala parto, si ricomincia in modalità online: come prenotare

Visite guidate alla sala parto per i futuri genitori: si ricomincia in modalità online.

Da aprile, il reparto di ostetricia riapre le porte del luogo dedicato alla nascita, per permettere a mamme e papà di farsi un’idea degli ambienti prima del giorno tanto atteso.

Vista l’emergenza, le tradizionali visite guidate ante-Covid sono state riadattate e ripensate attraverso l’utilizzo di piattaforme virtuali. Le famiglie interessate potranno partecipare utilizzando il canale zoom.

I “virtual tour” sono pianificati per il primo, secondo e terzo martedì di ogni mese, dalle ore 14.30 alle 16.00. I genitori potranno accedere scrivendo una mail di richiesta all’indirizzo [email protected]

Le ostetriche risponderanno, assegnando la priorità (e quindi le date) alle mamme con scadenza del parto più vicina. Nella mail sarà comunicato anche il link per partecipare alle visite guidate virtuali.