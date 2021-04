A quasi 101 anni è “andato avanti” l’alpino Attilio, da 80 con la moglie Rosa

Domenica 11 aprile, l’alpino Attilio Girandola avrebbe celebrato gli 80 anni di matrimonio con la moglie, purtroppo se ne è andato pochi giorni prima di festeggiare l’importante traguardo con l’amata Rosa. E’ “andato avanti” come si dice in gergo, uno degli alpini più longevi della provincia di Piacenza. Per i suoi cento anni, compiuti lo scorso 5 giugno, poco dopo il duro lockdown, una delegazione di Penne nere e il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, aveva festeggiato con Attilio e Rosa davanti alla loro abitazione.

Nato a Colla di Pradovera il 4 giugno 1920, a poco più di un chilometro di distanza da Lobbia di Pradovera dove un anno prima era nata la moglie Rosa Guglielmetti, Girandola ha combattuto in Francia con gli alpini del Battaglione Susa durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo era il 3 Reggimento, con il quale il 24 giugno 1940 riportò una ferita per lo scoppio di una mina.

Sposatosi con Rosa l’11 aprile del 1941, Girandola iniziò a lavorare all’Inps, prima come fattorino poi come impiegato, e da Pradovera si spostò a Piacenza, dove sarebbe stato seguito poco più tardi dalla moglie. Nel corso degli anni sono nati 8 figli, 15 nipoti e diversi pronipoti.

“Quando si litiga, perché succede a tutti – raccontò l’alpino – dopo ci si vuole più bene ancora. Anche in passato non eravamo capaci di rimanere arrabbiati”.