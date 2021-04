Scontro tra un’auto e una bici in via Bianchi, ciclista finisce all’ospedale

Attimi di apprensione in via Bianchi a Piacenza nel primo pomeriggio di sabato 10 aprile. Poco distante dall’incrocio con via Cella, un’auto e una bicicletta si sono scontrate per cause da chiarire e la persona in sella alla bici è finita a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa che hanno condotto la persona rimasta ferita in ospedale, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Dei rilievi di legge si è occupata la Polizia locale.

