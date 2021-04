“Degrado e ubriachi tra via Negri e via Campo Sportivo, servono più controlli”

“Più controlli per tutelare il decoro urbano e la sicurezza delle famiglie”. È la richiesta avanzata oggi da Antonio Levoni (Liberali) nel corso del consiglio comunale, a proposito dell’area tra via Campo Sportivo Vecchio e il giardino pubblico di via Negri. “Come riportato dalle segnalazioni di diversi cittadini – spiega l’esponente di palazzo Mercanti – ci sono giri di spaccio, degrado, sporcizia e addirittura persone ubriache che espletano i propri bisogni sui marciapiedi, in una zona urbana a due passi dal centro storico. Occorre intensificare i controlli delle forze dell’ordine”. Il problema è stato evidenziato anche da Roberto Colla (Piacenza Oltre): “È necessario recintare e dotare di telecamere la piazzetta di via Negri, a tutela degli istituti scolastici”.

