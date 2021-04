Food and wine, l’eccellenza enogastronomica approda online con Pansa & Tasca

Dal 12 aprile la rubrica domenicale di Libertà Pansa & Tasca sbarca anche sull’online, attraverso il sito Liberta.it con approfondimenti sul food and wine piacentino e non solo. La doppia pagina che da tre anni il giornalista Giorgio Lambri dedica alle eccellenze del territorio diventa spunto di approfondimento anche sul web in una trasposizione che permetterà di offrire ai lettori più fotografie e materiale, ricette, schede di ristoranti e di prodotti delle vallate piacentine.

Si parlerà di salumi, formaggi, vini, ma anche di tanti prodotti meno conosciuti. A raccontarli saranno i produttori stessi ma anche i ristoratori, gli osti, i vignaioli. Ci sarà spazio anche per le botteghe del gusto, per le rassegne fieristiche che ospitano i prodotti piacentini, per i tanti nostri concittadini che – sempre in questo settore – si fanno onore in giro per il mondo.

La rubrica “Non Solo Gutturnio” seguirà il mondo del vino piacentino, ma ci sarà spazio anche per le recensioni di tanti locali, piccoli e grandi, che nel nostro territorio meritano di essere conosciuti.