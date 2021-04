Donazioni: gli alunni di Pianello protagonisti del video nazionale di Avis

Un video per insegnare cosa significhi donare. Tredici piccoli scolari della scuola elementare di Pianello sono i protagonisti di un video girato nel suggestivo scenario di Rocca d’Olgisio insieme al noto conduttore di Rai Yoyo Oreste Castagna. I volti dei 13 bimbi della terza elementare di Pianello sono i testimonial della terza edizione di Rosso Sorriso, progetto ideato a livello nazionale dall’Avis per insegnare ai più piccoli l’importanza del donare. Parti del video girato nel castello arroccato sulle colline valtidonesi serviranno a montare un unico filmato in cui compariranno, oltre ai volti degli scolari pianellesi, anche quelli dei bimbi di altre 14 scuole selezionate da Avis su tutto il territorio nazionale.

