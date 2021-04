Musulmani in preghiera alla moschea e in via Mascaretti per l’inizio del Ramadan

Fedeli a pregare nella moschea di Strada Caorsana, quella riconosciuta ufficialmente da poco e al centro di molte polemiche politiche. Altri nella struttura di via Mascaretti, che non è invece riconosciuta come luogo di culto dal Comune.

Anche se il digiuno (Sawm) scatta oggi, il Ramadan è iniziato ufficialmente ieri

sera dopo il tramonto. E anche molti islamici piacentini (in totale sarebbero almeno ventimila) non hanno rinunciato al Tarawih, la preghiera straordinaria (non obbligatoria) che apre il mese che commemora la prima rivelazione del Corano a Maometto.

