Doppio incidente a S.Nicolò, gravi disagi al traffico. “Utilizzare il ponte Paladini”

Un ferito non in maniera grave, ma pesanti disagi per il traffico veicolare nella mattinata di mercoledì 14 aprile a San Nicolò. Lungo il ponte che consente l’attraversamento del Trebbia, poco prima delle otto, due auto sono entrate in collisione: un tamponamento che non ha avuto gravi conseguenze per i conducenti coinvolti, comunque raggiunti da un’ambulanza della Croce Rossa, ma che ha costretto tanti automobilisti a rimanere incolonnati sul viadotto alle porte della città. Una situazione resa ancor più complicata da un altro sinistro, accaduto lungo la rampa di discesa verso la zona di Ponte Trebbia che ha congestionato letteralmente il traffico. “E’ consigliabile utilizzare il ponte Paladini” è stato il messaggio pubblicato dal sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani.

