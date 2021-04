Voglia di farcela senza età: la storia di Luciana che sogna il diploma a 75 anni

Luciana Guastella, 75 anni e un sogno: conseguire il diploma. “A 14 anni dovevo lavorare, non c’era niente in tavola”. Vive a Cognasso di Perino, il marito scomparso ha trasmesso l’amore per la Valtrebbia a lei, radici lombardo-siciliane. E dalle nostre montagne è pronta a lanciare la sfida. “Mi sono iscritta all’istituto paritario Marconi, indirizzo amministrazione e finanza. Perché? Perché studiare aiuta a ripulire il mondo”.

