Tamponamento sul ponte di San Nicolò, gravi disagi al traffico

Un ferito non in maniera grave, ma pesanti disagi per il traffico veicolare nella mattinata di mercoledì 14 aprile a San Nicolò. Lungo il ponte che consente l’attraversamento del Trebbia, poco prima delle otto, due auto sono entrate in collisione: un tamponamento che non ha avuto gravi conseguenze per i conducenti coinvolti, comunque raggiunti da un’ambulanza della Croce Rossa, ma che ha costretto tanti automobilisti a rimanere incolonnati sul viadotto alle porte della città.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà