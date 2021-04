Settima, furgone finisce fuori strada e si ribalta. Ferita una persona all’interno

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 9 di giovedì 15 aprile sulla statale 45 all’altezza di Settima. Per cause da chiarire un furgone è uscito di strada e si è ribaltato. All’interno il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia locale. Durante le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo, sulla tratta stradale si sono create code.

