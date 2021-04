Apre la portiera e colpisce una bici di passaggio: mamma e figlie in ospedale

In ospedale una mamma con le due figlie dopo l’impatto contro la portiera di un’auto posteggiata. È quanto accaduto stamattina (16 aprile) in via Leonardo a Piacenza. Sul posto, gli agenti della polizia municipale e i soccorritori della Croce bianca. La donna stava pedalando in bici con le bambine sui seggiolini, sulla pista ciclabile, quando il conducente del veicolo (in sosta a causa di un guasto) le avrebbe colpite con la portiera. Il comando di via Rogerio sta effettuando tuti gli accertamenti sulle cause precise dell’incidente.

