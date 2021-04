La Verza, ciclista investito da un’auto. Trasportato in ambulanza all’ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di sabato 17 aprile a La Verza, alle porte di Piacenza. Un’auto, per cause da chiarire, ha investito un ciclista che è caduto a terra. Sul posto sono arrivati i soccorritori inviati dal 118 e la polizia locale che ha regolato il traffico. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Piacenza in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà