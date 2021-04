Incendio in una cascina abbandonata a Pontenure, intervento dei vigili del fuoco

Domenica sera di lavoro intenso per i vigili del fuoco di Piacenza che, nel tardo pomeriggio, sono intervenuti in località Ponte Riglio, nel comune di Pontenure, per soffocare un incendio diavampato all’interno di una vecchia cascina abbandonata. Stando alle informazioni raccolte, il rogo potrebbe essere di natura dolosa: ad andare a fuoco alcune vecchie gomme e materiale plastico che hanno prodotto una densa colonna di fumo che ha allarmato alcuni automobilisti di passaggio che hanno allertato i pompieri. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Pontenure.

