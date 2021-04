Grave incidente in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza: tratto chiuso e traffico deviato

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio del 19 aprile sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione Bologna all’altezza del km 88. Sono rimasti coinvolti due camion e un’autovettura. Si è resa necessaria la chiusura di un tratto di strada per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Lo scontro ha causato disagi al traffico con la formazione di diversi chilometri di coda. Sul luogo sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco di Fiorenzuola, la polizia stradale di Parma, il personale di Autostrade per l’Italia, e tutti i mezzi di soccorso tra cui l’eliambulanza.

Le alternative da percorrere sono: dopo l’uscita obbligatoria a Piacenza sud, dove si registrano 4 km di coda, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in autostrada a Fidenza oppure percorrere la A21 Torino-Piacenza, uscire a Piacenza ovest e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare a Fidenza. Lunghe code si sono formate sulla via Emilia.