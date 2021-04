Addio a don Giancarlo Conte, parroco di San Giuseppe operaio. La fondò nel 1971

La Chiesa piacentina piange don Giancarlo Conte, 90 anni, parroco della parrocchia di San Giuseppe operaio che lui stesso fondò a partire dal 1971.

Nato a Treviso nel 1930, proveniente da una famiglia numerosa, Conte frequentò il liceo Gioia e nel 1948 entrò in seminario al collegio Alberoni. Ordinato prete nel 1955 il suo primo incarico fu a Pianello; poi la Santissima Trinità e infine l’incarico da parte del vescovo di Piacenza, Enrico Manfredini, di fondare una parrocchia in una zona della città in forte espansione, San Giuseppe operaio. Nel 2007 viene nominato monsignore dal vescovo Luciano Monari. Aveva lasciato l’incarico di parroco nel 2014 restando a vivere in parrocchia e prestandosi fino a quando gli è stato possibile per le attività liturgiche.

La sue condizioni di salute si erano aggravate lo scorso febbraio, ed era ospitato al Maruffi, dove si è spento alle 15 di martedì 20 aprile.