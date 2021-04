Schianto tra due auto e camion in A1: un ferito grave, interviene l’elisoccorso

Gravissimo incidente in A1 all’altezza di Alseno oggi, mercoledì 21 aprile: è accaduto intorno alle 21 e ad entrare in collisione sono state due auto e un mezzo pesante. Molto gravi le condizioni di uno degli occupanti delle automobili: sul posto, oltre all’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e all’auto medica del 118 di Fiorenzuola, è giunto anche il servizio di elisoccorso notturno da Brescia. Il velivolo ha prelevato il ferito più grave e lo ha condotto al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Bloccato il traffico in entrambe i sensi di marcia tra Alseno e Fidenza.

