Capriolo falciato in tangenziale, arrivano i soccorsi. Disagi al traffico

Disagi al traffico nella mattinata di oggi, giovedì 22 aprile, lungo la tangenziale cittadina: un capriolo è infatti rimasto gravemente ferito dopo aver attraversato la carreggiata e impattando contro una vettura in transito. L’animale è rimasto a ridosso del guardrail centrale senza possibilità di spostarsi fino all’arrivo dei soccorritori del centro recupero animali selvatici. Dopo essere stato caricato su una ambulanza dedicata, è stato condotto in ambulatorio per essere sottoposto alle cure del caso. Stando alle notizie raccolte, non dovrebbe essere in pericolo di vita e sarà assistito per ridurre la frattura riportata a una delle zampe posteriori.

