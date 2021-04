Prime 850 dosi di vaccino Johnson & Johnson consegnate a Piacenza

Questa mattina, 22 aprile, sono arrivate all’ospedale di Piacenza le prime dosi del nuovo vaccino Johnson & Johnson. Militari dell’Esercito e carabinieri hanno scortato il pacco, che contiene 850 fiale, e lo hanno consegnato ai professionisti della farmacia dell’Azienda Usl di Piacenza. “Il nuovo vaccino, di più facile conservazione e monodose, sarà utilizzato appena possibile”- assicura il direttore generale Ausl Luca Baldino.

L’Ausl, in stretto raccordo con la Regione Emilia Romagna, sta valutando come organizzare la somministrazione. ll vaccino Johnson & Johnson in Italia è raccomandato per gli over 60.

