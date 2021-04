Soccorso tra le macerie, il gruppo cinofilo “La Lupa” entra nel team nazionale

I cani “piacentini” Tummy e Blue entrano a far parte della squadra nazionale di macerie. Il gruppo cinofilo “La Lupa”, con sede nella nostra cittĂ , si è infatti qualificato nel percorso formativo di Ucis, acronimo di UnitĂ cinofile italiane da soccorso: sul campo, gli esperti Gabriele Morni ed Eleonora Livrerio, impegnati nell’addestramento per la ricerca di persone sepolte sotto le macerie in caso di calamitĂ .

A conclusione dell’iniziativa, svolta in collaborazione col Dipartimento nazionale di protezione civile, il gruppo piacentino ha superato l’esame finale nel Bresciano: una prova scritta e tre simulazioni di emergenze reali in tre siti differenti (un castello diroccato, un campo pieno di macerie e una cava).

Il prossimo obiettivo della “Lupa” è la partecipazione alle gare mondiali di ricerca che quest’anno si terranno a Craiova, in Romania, Covid permettendo. Nel 2018 Morni con Tummy aveva conquistato il terzo posto a Zatec, in Repubblica Ceca, mentre Livrerio con Blue aveva aderito a quelli di Parigi nel 2019.