Strade, la Regione: “Nessun dimezzamento di risorse per la manutenzione”

“Non c’è stato nessun taglio ai fondi dedicati alla Provincia di Piacenza per il miglioramento della rete stradale. Se si leggono i numeri si capisce infatti che nel 2020 a fronte di 5 milioni di euro complessivi destinati alla cura della rete viaria regionale, alla provincia di Piacenza erano andati 626mila euro per la manutenzione di 233 km di strade, mentre nel 2021 su un totale di 4 milioni di euro complessivi, al piacentino spettano 344mila euro per 80 km di rete stradale”. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Corsini, torna sugli stanziamenti regionali appena deliberati per il miglioramento della rete stradale di competenza delle province con un focus sul piacentino.

“Bisogna anche considerare che 150 km di strade che prima erano di competenza provinciale dallo scorso 8 aprile sono passati in gestione ad Anas- prosegue Corsini- e questo è un dato di fatto importante per confrontare le risorse realmente a disposizione del territorio. Quindi se è vero da una parte che i fondi sono diminuiti è anche altrettanto vero che chilometri di strade di competenza provinciale sono un terzo rispetto a quelli del 2020, oltre al fatto che l’investimento a disposizione per il 2021 è di un milione di euro in meno rispetto all’anno scorso. Se si considerano tutti questi elementi si può comprendere che in realtà alla rete viaria di Piacenza nel 2021 arriveranno perfino più risorse e rimane l’impegno della Regione a poter incrementare ancora i fondi per tutti il territorio regionale”.