Al parco dopo le 22.00, aggrediscono gli agenti: arrestati due ventenni

Sorpresi a disturbare i residenti della zona dei giardinetti di via Malvicini, peraltro dopo l’orario in cui scatta il coprifuoco dettato dalle disposizioni anti-Covid, due ventenni hanno pensato bene di reagire aggredendo gli agenti della questura intervenuti su richiesta di alcuni cittadini.

Per entrambi i giovani (un romeno e un ecuadoregno) sono quindi scattate le manette, la sanzione per ubriachezza e quella per la violazione delle norme contro il contagio.

Del gruppetto che infastidiva con urla e schiamazzi faceva parte anche un terzo ragazzo, il quale, però, all’arrivo delle Volanti si è calmato, ha accettato la sanzione per essere fuori casa senza valido motivo dopo le 22.00 e si è allontanato.

Gli altri due no: si sono scagliati contro gli agenti, che per bloccarli hanno subito anche leggere ferite e mani e braccia, ma sono riusciti ad arrestarli per resistenza.

