Auto travolge una ciclista in via Damiani: soccorsa e trasportata in ospedale

Attimi di grande paura questo pomeriggio, venerdì 23 aprile, lungo via Damiani a Piacenza. Intorno alle 16.00, per cause ancora da accertare, una donna in bicicletta è stata investita da un’auto diretta in viale Dante. La ciclista è stata sbalzata ed è caduta sull’asfalto, riportando un trauma e una ferita al capo. I sanitari, intervenuti sul posto, hanno trasportato la donna all’ospedale. I rilievi del caso sono stati affidati alla polizia municipale.

