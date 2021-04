Carabinieri, caserme aperte per gli over 70 che vogliono prenotare il vaccino

Grazie ad un accordo con la Regione Emilia Romagna, i cittadini ultrasettantenni che per qualunque impedimento tecnologico fossero impossibilitati a prenotare la vaccinazione potranno recarsi alla stazione dei carabinieri più vicina per essere assistiti nella prenotazione per via telematica; nei casi, poi, di effettivo impedimento a spostarsi, verrà invece attivato un servizio a domicilio per la compilazione e trasmissione del modulo, che i militari invieranno telematicamente all’Ausl competente.

Qualora il cittadino sia invece impossibilitato a spostarsi, saranno i carabinieri a recarsi a domicilio per la compilazione e trasmissione del modulo nonché per la comunicazione della data fissata dall’Ausl.

Un servizio prezioso reso possibile dal comandante della Legione carabinieri “Emilia Romagna”, generale di brigata Davide Angrisani, il quale ha messo a disposizione dei cittadini i 345 comandi tenenza e stazione distribuiti sul territorio regionale per supportare i cittadini in difficoltà nella prenotazione della vaccinazione anti-Covid.