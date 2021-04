Scontro a Sarmato, apprensione per i bambini sulle auto ma nessun ferito

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato 24 aprile a Sarmato. Per cause da chiarire due auto sono entrate in collisione sulla via Emilia, nei pressi del semaforo del paese. Nell’impatto nessuno è rimasto ferito ma ci sono stati attimi di apprensione per alcuni bambini presenti sui due mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica assistenza. L’incidente non ha provocato disagi al traffico.

