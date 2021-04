Festa di Liberazione: un altro 25 aprile con cerimonie in forma ridotta. Le iniziative

Sarà un altro 25 aprile orfano di pubblico in piazza e di eventi ma il significato della ricorrenza resta intatto. Anche quest’anno come nel 2020, in seguito alle restrizioni anti contagio, le cerimonie istituzionali si svolgeranno in forma ristretta.

CERIMONIA ISTITUZIONALE A PIACENZA – A Piacenza l’appuntamento con la celebrazione per il 76esimo anniversario della Liberazione è in piazza Mercanti dove saranno presenti il sindaco Patrizia Barbieri, il presidente dell’Anpi Stefano Pronti, le autorità civili e militari del territorio, i rappresentanti delle associazioni partigiane e combattentistiche, unitamente a Riccardo Dallacasagrande della Consulta provinciale degli Studenti: ad aprire la cerimonia sarà la Banda Ponchielli in formazione ridotta con l’esecuzione dell’inno di Mameli, mentre la resa degli onori ai Caduti sarà accompagnata dalle note del “Silenzio”, suonato al sax dal sindaco di Agazzano Mattia Cigalini. Dalle 9 fino al termine della celebrazione sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Cavalli, piazza Mercanti e piazzetta Grida, con la sola eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e a servizio dell’evento, mentre dalle 10.30 al termine della cerimonia l’area di piazza Cavalli sarà inibita al traffico veicolare.

ANPI E ASSOCIAZIONE PARTIGIANI CATTOLICI – Oggi pomeriggio, alle 16, una delegazione dell’Anpi e dell’Associazione dei partigiani cattolici, accompagnata dai ragazzi e dai rappresentanti del Pd, si troverà in alcune delle 64 vie dedicate a personaggi e fatti della Resistenza e vi deporrà un fiore. I luoghi interessati sono via Rio Farnese all’incrocio con via Passo dei Guselli e di via don Giuseppe Beotti all’incrocio con via Pietro Bessone; del cippo e della lapide dei caduti il 26 aprile 1945 e il 9 settembre 1943, oltre che del cippo dei caduti durante la campagna di Russia a piazzale Genova, oltre che al Dolmen; di via Emilio Canzi in zona stadio; di via Alberto Araldi in zona via Veneto; di via Francesco Daveri in zona Duomo; di via Antonio Carini a Sant’Antonio. L’Associazione dei partigiani cattolici guidati da Mario Spezia commemorerà i caduti con una messa l’1 maggio alle 18 nella chiesa di San Pietro.

SU TELELIBERTA’ ALLE 20 “VOCI PER NON DIMENTICARE” – L’orrore della guerra attraverso gli occhi, la voce e i ricordi di tre piacentini: Bruna Bongiorni, il giornalista Giacomo Scaramuzza e l’internato militare Enrico Malacalza. Sono le testimonianze che Telelibertà propone nell’anniversario della liberazione d’Italia dal regime fascista e dal nazismo, nello speciale tv – a cura di Thomas Trenchi – in programma stasera (25 aprile) alle ore 20 sul canale 98 del digitale terrestre. Le repliche sono in programma lunedì alle ore 9 e 18.15, sempre sul canale 98 del digitale terrestre.