Levante, il pm:”Fatti vergognosi, le mie parole per chi indossa divisa con onore”

Prosegue nell’aula allestita a Piacenza Expo il processo, con rito abbreviato, a cinque carabinieri della caserma Levante arrestati nel luglio scorso con gravi accuse tra le quali tortura e spaccio di droga. Oggi, lunedì 26 aprile, dovrebbero arrivare le richieste di pena. In mattinata è proseguita la requisitoria del pm Antonio Colonna che ha ricostruito quanto accadeva nella caserma sequestrata. “Tutti sapevano, è inutile scaricare la responsabilità su Giuseppe Montella” ha dichiarato il pm Colonna.

Oltre all’appuntato 37enne, considerato il leader dei militari infedeli, hanno scelto il rito abbreviato – che consente la riduzione di un terzo della pena – anche Marco Orlando all’epoca comandante della stazione di via Caccialupo, Daniele Spagnolo e gli appuntati scelti Giacomo Falanga e Salvatore Cappellano. Orlando e Spagnolo sono ai domiciliari mentre gli altri si trovano in carcere.

In mattinata è intervenuto anche il pm Matteo Centini. “C’è gente che indossa la divisa con onore e per questo leggere questi fatti é motivo di umiliazione e vergogna. Dedico il mio intervento a queste donne e a questi uomini valorosi”. Centini ha riportato la sua esperienza nella Dda di Reggio Calabria e ha ricordato i carabinieri che rischiano la vita.

