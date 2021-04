Prosegue il restyling di strade e marciapiedi: in via Feliziani nuova pavimentazione

Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione su strade e marciapiedi che stanno interessando diverse zone della città, con priorità d’intervento nelle aree e sui tratti più ammalorati. A questo proposito, nei giorni scorsi sono stati conclusi gli interventi su via Feliziani, nella zona dell stadio Garilli, con rifacimento dell’intero tratto stradale e del parcheggio antistante l’accesso ai giardini pubblici, per una superficie di circa mille metri quadri.

“Sicurezza per la circolazione stradale e ciclopedonale e cura del decoro urbano. Sono questi gli obiettivi che ci stanno portando a intervenire con massima attenzione in tutte le zone della città – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Marco Tassi – Il patrimonio stradale comunale è molto ampio e, purtroppo, da troppi anni non adeguatamente manutenuto: per questo stiamo lavorando con grande attenzione ed oculatezza per rispondere alle esigenze dei cittadini e per la cura del territorio. Ringrazio, ancora una volta, i tecnici comunali per il prezioso lavoro di progettazione e controllo sugli interventi”.

Dopo la riqualificazione dei tratti più ammalorati di via Codagnello, inoltre, si sono conclusi nella stessa zona anche gli interventi in via Barbieri, dove è stata rifatta la pavimentazione bituminosa di un tratto stradale e del parcheggio nei pressi dell’intersezione con via Cavaglieri. Inoltre, è stato pavimentato un tratto di marciapiedi della lunghezza di circa 120 metri nei pressi dell’area verde all’intersezione con via Codagnello.