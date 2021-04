La corsa a tutta velocità di un capriolo in via Scalabrini GUARDA IL VIDEO

Che la presenza degli animali selvatici sia divenuta ormai una consuetudine anche in zone nel passato mai frequentate è ormai noto.

Ma ieri automobilisti e pedoni hanno assistito a qualcosa di assolutamente inaspettato: la corsa sfrenata di un capriolo lungo le vie del centro cittadino. E’ accaduto a Piacenza, in via Scalabrini: un esemplare di capriolo ha fatto la sua comparsa nel traffico cittadino, dandosi alla precipitosa fuga saltando da un lato all’altro della carreggiata.

Un automobilista ha ripreso la scena, diventata subito virale sui social network.

IL CAPRIOLO CHE SCORRAZZA IN VIA SCALABRINI