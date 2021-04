Aprire un bar al tempo del Covid. In 40 presentano domanda di assunzione

Di questi tempi è un evento in controtendenza: sfidando la crisi, sabato 1 maggio aprirà un nuovo locale. Sarà al centro commerciale Porta San Lazzaro e si chiamerà Porteño Cerbi Green. E’ la scommessa di Silvano Massimo, Marco Carboni ed Emiliano Cerbi, che hanno già diverse attività in provincia, sia pure di diversa tipologia, e gestiscono i bar di alcune scuole, ad esempio quelli del Liceo Gioia e del Colombini.Quando i negozi sfitti si moltiplicano e le saracinesche si abbassano per mai più rialzarsi, l’apertura di un nuovo locale è certamente uno sprazzo di ottimismo e di coraggio. I dipendenti assunti saranno sei, ma in cerca di un lavoro si sono presentate ben 40 persone. Un altro segnale della grande domanda di lavoro, lavoro che, in questi mesi, non esiste.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA