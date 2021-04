“In arrivo a Piacenza 5 vigili del fuoco per contrastare la carenza di uomini”

“Cinque vigili del fuoco arriveranno presto in provincia di Piacenza, andando a rinforzare le strutture del territorio”.

Lo fa sapere il deputato Davide Zanichelli. “Ciò è stato possibile – ha quindi aggiunto in una nota – grazie al sottosegretario del Movimento 5 Stelle Carlo Sibilia. Da sempre abbiamo promesso il nostro impegno per assicurare nuovi vigili del fuoco in modo da affrontare i problemi di carenza cronica degli organici e siamo riusciti a mantenere la promessa. Si stanno mettendo in campo tutti gli sforzi per assicurare un soccorso pubblico sempre migliore, nonostante l’emergenza Covid in corso” .

A livello nazionale il sottosegretario ha annunciato un totale di 492 nuove assunzioni, attese da anni.