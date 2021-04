Parco Montecucco, i cittadini: “Rifiuti fuoriescono dai cestini, servono i coperchi”

“Installare cestini con coperchio nel parco Montecucco di Piacenza”. E’ la richiesta di alcuni residenti del quartiere Besurica “per garantire la pulizia dell’area verde”. I cittadini segnalano infatti che “dopo i picnic del weekend, i rifiuti si rovesciano dai bidoni e sporcano il prato. Spesso l’immondizia fuoriesce a causa del vento o probabilmente di certi uccelli che beccano nei cestini, attirati dai resti di cibo. I coperchi risolverebbero questo problema, migliorando la qualità del parco”. Le foto – qui sotto – non lasciano dubbi: al mattino, in particolare dopo i fine settimana in cui il Montecucco è popolato da molte famiglie, diverse parti del prato vengono ritrovate cosparse di rifiuti, in prossimità dei piccoli contenitori per la raccolta indifferenziata.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI