“Portiamo in piazza le idee dei lavoratori”. A Castello il tour del sindacato Ugl

“Portiamo in piazza le idee dei lavoratori”. Nel parcheggio di Amazon ha fatto tappa il tour del sindacato Ugl, i cui leader hanno organizzato un viaggio a tappe in 30 piazza di tutte le 20 regioni italiane in occasione della festa dei lavoratori. A Piacenza il pullman con i leader sindacali, tra cui il segretario nazionale Francesco Paolo Capone, si è fermato di fronte allo stabilimento del colosso di e-commerce.

“Amazon – ha detto Capone – è una contraddizione che manifesta in maniera evidente come stia cambiando oggi il lavoro. Un sito produttivo di 1650 persone è un bene solo se quelle persone lavorano in maniera dignitosa e i loro diritti vengono rispettati”.

Insieme al segretario nazionale presenti anche rappresentanti regionali e locali di Ugl ed esponenti locali dei partiti del centrodestra che hanno solidarizzare con i lavoratori.