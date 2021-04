Camion sbanda e si ribalta al polo logistico di Le Mose: ferito il conducente

Pare abbia fatto tutto da solo l’autista del camion che poco dopo le 9.00 di questa mattina, giovedì 29 aprile, si è ribaltato su di un fianco in tangenziale, nella zona del polo logistico di Le Mose a Piacenza. Il mezzo pesante, che trasportava pietre, per cause da accertare ha perso il controllo terminando la propria corsa a ruote all’aria a lato della carreggiata. Il conducente, nell’impatto, ha rimediato ferite giudicate non gravi. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi del caso.

