Onorificenza per Stefano Bertuzzi: cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia

Il piacentino Stefano Bertuzzi, ceo dell’American Society for Microbiology (Asm), una delle più grandi organizzazioni no profit nel campo della ricerca biomedica, con oltre 35mila iscritti e 170 staff presenti in 120 Paesi, è tra gli insigniti dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella del titolo di cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, riservato a italiani all’estero o stranieri che si siano distinti per particolari meriti. La consegna il 12 maggio a Washington.

