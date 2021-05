Gruppi di cammino per gli anziani, stamattina la partenza a Borgotrebbia

Socialità e ginnastica: dopo un anno di pandemia, gli anziani rincorrono la normalità. O meglio, passeggiano in questa direzione. Stamattina (3 maggio) sono infatti partiti i gruppi di cammino per gli over 65 promossi dal Comune di Piacenza. I partecipanti – una decina – si sono dati appuntamento nel parcheggio del 118 in via Anguissola e, guidati dall’esperto Michele Gobbi, hanno raggiunto la frazione di Borgotrebbia: “Nel giardino pubblico – spiega l’istruttore – abbiamo svolto qualche esercizio fisico, per ripristinare la mobilità dopo i lunghi mesi di stop”.

Presente all’avvio dei gruppi di cammino anche l’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati, che ricorda la possibilità di iscriversi o richiedere maggiori informazioni al numero 0523.492724/43 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.

Il progetto – affidato al centro Physiotrainer – coinvolge non solo istruttori qualificati che accompagnano i partecipanti in una passeggiata della durata di circa 90 minuti, ma anche figure che animano il percorso con informazioni e approfondimenti di vario interesse: dallo yoga all’alimentazione, dall’escursionismo ai consigli per la salute. Due gli incontri settimanali, con diversi punti di riferimento in base alla zona di residenza: Farnesiana, Piacenza Ovest, Parco Giovanni Paolo II (Galleana), Facsal e Besurica.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI