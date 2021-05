Prima settimana in zona gialla, a Piacenza sanzionate 22 persone. Chiuso un locale

A Piacenza sono state 22 le persone sanzionate dalla forze dell’ordine (impegnate nei controlli anti Covid) dal 26 aprile a domenica 2 maggio, da quando cioè il nostro territorio è tornato in “zona gialla”.

Nello stesso arco di tempo sono stati multati anche due locali per violazione delle normative anti contagio: uno di questi è stato anche chiuso provvisoriamente.

In totale, in questi ultimi sette giorni, le forze di polizia statali e locali hanno effettuato 652 servizi con l’impiego di 1.337 uomini: le persone controllate sono state 1.083, mentre le attività passate al setaccio 84.

Nel solo fine settimana del 1 e 2 maggio, sono state controllate 271 persone e 20 esercizi commerciali. Accertate cinque sanzioni a carico di altrettanti cittadini.

Dall’8 marzo 2020 sino al 2 maggio 2021 sono state controllate in questa provincia 127.729 persone e 7.606 esercizi pubblici e commerciali: nell’ambito di questa attività sono state sanzionate 4.183 persone e 92 gestori di esercizi commerciali (disponendo in 24 casi la chiusura provvisoria). Undici le persone denunciate per violazione della quarantena disposta dall’Ausl.