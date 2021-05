Covid, i casi tornano a crescere a Piacenza: +18,9%. Forte aumento tra i giovani

A Piacenza i contagi e i decessi da Covid tornano a crescere. La scorsa settimana, dal 26 aprile al 2 maggio, le nuove infezioni sono salite a quota 314 (+18,9 per cento), mentre le vittime sono state cinque (+66,7 per cento). Nessun caso è stato riscontrato nelle case di riposo per anziani in città e provincia, né tra gli ospiti né tra gli operatori. Stando ai dati dell’Ausl, sono ancora in incremento i contagi tra i giovani (0-17 anni), pari al 38 per cento di quelli complessivi a livello locale. Un numero, quest’ultimo, strettamente legato all’impennata di infezioni rilevate durante il monitoraggio nelle scuole: 86 casi di Covid, e in 17 classi la trasmissione del virus è avvenuta all’interno delle aule didattiche.

Invariati – sempre dal 26 aprile al 2 maggio – i ricoveri da Coronavirus (66 persone in ospedale); tra questi, i pazienti in terapia intensiva si confermano più o meno sullo stesso livello delle scorse settimane: 10, in diminuzione di un’unità rispetto agli 11 registrati dal 19 al 25 aprile.

Nel nostro territorio, l’incidenza dei positivi ogni centomila abitanti si attesta a 110 (+18,9 per cento), comunque inferiore a quella regionale (142) e nazionale (138).

IL REPORT DELL’AUSL

Sul fronte delle vaccinazioni anti-Covid, dal report settimanale dell’Ausl di Piacenza emerge che la copertura della popolazione assistita (over 16) risulta al 30,2 per cento.