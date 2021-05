Ziano, entro settembre due colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Entro settembre a Ziano verranno installate due colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Ognuna potrà caricare due veicoli, per un totale di quattro auto. Per utilizzarle basterà scaricare una app sul proprio telefonino e caricare un importo prepagato. Ad ogni utilizzo verrà scaricato l’importo corrispondente della ricarica. A montare e gestire le colonnine sarà un operatore con sede a Milano, EasyCharge, con cui il comune ha stipulato un accordo per 15 anni.

I DETTAGLI SU LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI