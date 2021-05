Alpini, Adunata di Rimini rinviata al 2022. “Tristezza ma senso di responsabilità”

Anche quest’anno non ci sarà l’evento annuale più atteso dagli alpini, ovvero l’Adunata nazionale. In seguito alla pandemia, la manifestazione in programma a Rimini nel maggio 2020, inizialmente slittata a settembre 2021, è stata ulteriormente rinviata al maggio 2022. SI tratta della 93esima edizione dell’evento. La decisione è stata presa dal Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione nazionale Alpini.

“Una scelta – ha commentato il presidente nazionale Sebastiano Favero – che aggiunge un’ulteriore nota di tristezza al difficile periodo che stiamo vivendo, ma che non può prescindere dal grande senso di responsabilità che l’Ana ha sempre dimostrato e continua a dimostrare ogni giorno, con migliaia di volontari impegnati nelle strutture che combattono per uscire da questa emergenza”.

L’intera programmazione delle Adunate, a cominciare dalla 94esima, già assegnata ad Udine, si sposterà avanti di un anno.