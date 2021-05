Auto esce di strada in corso Europa e si ribalta nel campo, contusioni per due donne

Hanno fortunatamente riportato poche conseguenze le due donne che nella mattinata di mercoledì 5 maggio sono rimaste coinvolte in una uscita di strada. Per cause da accertare la loro auto ha sbandato e si è ribaltata in un campo ai lati di corso Europa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Piacenza, oltre a una pattuglia della polizia municipale.