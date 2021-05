Nuovo comandante polizia locale, in 59 per il concorso del comune di Piacenza

Sono 59 gli aspiranti al ruolo di nuovo comandante della Polizia locale di Piacenza. Tanti sono infatti i candidati ammessi al concorso pubblico indetto dal Comune di Piacenza. Tra questi, anche se l’interessato non lo conferma ufficialmente, c’è anche l’attuale comandante, Giorgio Benvenuti, il cui incarico scade tra pochi giorni, il 15 maggio. Si sono presentati in massa, dunque. Ai nastri di partenza sarebbero stati addirittura 63, se non fosse che quattro non sono stati ammessi (per ragioni di carattere tecnico). A giorni – il tempo di organizzarlo secondo le normative antiCovid – scatterà il concorso che prevede inizialmente due prove scritte. Chi supererà l’esame accederà alla seconda fase che consiste nel colloquio orale con la sindaca Patrizia Barbieri. Passaggio cruciale per la scelta finale, quest’ultimo, essendo quella del comandante della Polizia locale una nomina strettamente fiduciaria della prima cittadina.

IL SERVIZIO COMPLETO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’ IN EDICOLA